Устюгов — о КР: разве будет интересно смотреть, как я займу сотое место?

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов рассказал, что не выступает на Кубке России потому, что его физическое состояние не позволит конкурировать с лучшими спортсменами страны.

«В комментариях мне пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно. А теперь давайте представим, приеду я на Кубок России и займу сотое место, может быть, дальше, не навяжу борьбу и буду выглядеть небоеспособным. Разве будет интересно болельщикам смотреть? Когда я буду готовый, тогда и поеду.

Не готов навязывать конкуренцию. Тем более Александру Большунову. А сотые места — кому они нужны? А выше результат показывать я не готов. Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все — и ни там ни сям. Есть такие люди, но я не готов бегать всё и тем более выигрывать. Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию», — поделился спортсмен в своём телеграм-канале.

Напомним, в этом сезоне Сергей Устюгов ещё не принимал участия в гонках Кубка России. Спортсмен анонсировал пропуск и четвёртого этапа турнира, который пройдёт в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря.