Лотта Уднес Венг высказалась о провале норвежек в разделке на КМ в Тронхейме

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг высказалась о провале своей сборной в женской разделке на четвёртом этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

Напомним, норвежки в этой гонке не смогли подняться на пьедестал: первой в гонке с раздельным стартом стала немка Виктория Карль, на втором месте финишировала американка Рози Бреннан, а замкнула тройку лидеров шведка Эбба Андерссон. Лучшей из представительниц Норвегии стала занявшая шестое место Астрид Эйре Слинн, которая уступила победительнице 47,2 секунды.

«Есть много хороших иностранных спортсменов. Мы делаем всё, что в наших силах, но показываем тот уровень, на котором мы находимся сегодня. Всё очень плохо. Что с нами происходит? Я правда устала на это отвечать», — приводит слова спортсменки VG.

Сама Лотта Уднес Венг в этой гонке стала только 26-й, уступив лидеру гонки на финише 1 минуту и 49,3 секунды.