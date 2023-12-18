«В голове не укладывается». Карль прокомментировала победу в гонке Кубка мира

Немецкая лыжница Виктория Карль прокомментировала победу в гонке на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тронхейме (Норвегия).

«Я очень рада. Не знаю, что сказать. Накануне гонки я сказала, что буду стремиться попасть в десятку лучших. Это невероятный результат. У меня в голове это не укладывается. Сервис фантастически подготовил лыжи, большое им спасибо. Я стартовала не так быстро, но когда тренеры сказали промежуточное время, это мотивировало меня быть быстрее», — приводит слова Карль sportschau.de.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.

Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Женщины

1. Виктория Карль (Германия) — 28.13,6.

2. Рози Бреннан (США) +19,6.

3. Эбба Андерссон (Швеция) +21,6.