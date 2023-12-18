Клебо — о недопуске россиян: нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо высказался об отстранении российских лыжников от международных турниров.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова выложила в соцсетях пост в поддержку президента России Владимира Путина. В ответ на это Клебо вновь подчеркнул, что россиян не следует допускать на соревнования в нынешней ситуации.

«У меня нет никаких других мыслей, кроме тех, что были с самого начала. Что касается Степановой, нет, она не упрощает себе задачу в плане будущего участия в международных соревнованиях, но именно это должно быть совершенно ясно», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных стартов из-за ситуации на Украине.