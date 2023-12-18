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Клебо — о недопуске россиян: нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала

Клебо — о недопуске россиян: нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо высказался об отстранении российских лыжников от международных турниров.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова выложила в соцсетях пост в поддержку президента России Владимира Путина. В ответ на это Клебо вновь подчеркнул, что россиян не следует допускать на соревнования в нынешней ситуации.

«У меня нет никаких других мыслей, кроме тех, что были с самого начала. Что касается Степановой, нет, она не упрощает себе задачу в плане будущего участия в международных соревнованиях, но именно это должно быть совершенно ясно», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных стартов из-за ситуации на Украине.

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