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Хальфварссон — о 4-м месте в гонке КМ: появляется какой-то ноунейм, и ты опять вне тройки

Хальфварссон — о 4-м месте в гонке КМ: появляется какой-то ноунейм, и ты опять вне тройки
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон эмоционально отреагировал на четвёртое место в гонке на 10 км классическим стилем, прошедшей 17 декабря в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). В интервью шведский спортсмен пожаловался на большое количество норвежских лыжников, составляющих ему конкуренцию.

«Да, вот так всегда. Вроде ты обыграл большинство из норвежцев, но появляется какой-то ноунейм, и ты опять вне топ-3. Просто фантастика. Я сейчас даже не запомнил имени этого парня, который сегодня стал третьим. Как, говорите, его зовут?» — спросил Хальфварссон в эфире телеканала TV2.

Напомним, победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо. Оставшиеся два места на подиуме заняли его соотечественники Пол Голберг и Хенрик Дённестад.

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