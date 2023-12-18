Фалеева — о позиции Степановой: она так высказывается, потому что у неё есть золото с ОИ

23-летняя российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала слова Вероники Степановой, с которой тренируется в одной группе, о том, что международные соревнования россиянам не нужны, так как на Кубке России уровень, сравнимый с Кубком мира.

«Кубок России действительно классный, если к нам приедут иностранцы – я буду только рада, ха-ха, вот Кирово-Чепецк посмотрят. Но разница между нами в том, что у Вероники есть олимпийское золото, есть командная победа на этапе Кубка мира. Она так высказывается, потому что у неё уже есть та реализация, о которой я пока только мечтаю.

Олимпиада – главный старт в жизни для лыжника. Момент реализации, которого все ждут. Можно сколько угодно выигрывать гонки в России, но, чтобы быть как Большунов, Терентьева, Степанова – нужна Олимпиада», — приводит слова Фалеевой Sports.ru.