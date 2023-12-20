Опубликован старт-лист женской гонки на 5 км, которую пробегут Ступак, Степанова и Фалеева

Опубликован стартовый лист женской гонки с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, который пройдёт в Кирово-Чепецке.

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51. Юлия Ступак

55. Мария Давыденкова

71. Анна Суркова

72. Алиса Жамбалова

81. Ольга Якимушкина

82. Алёна Баранова

82. Дарья Непряева

86. Анастасия Фалеева

87. Лидия Горбунова

88. Елизавета Пантрина

89. Евгения Крупицкая

90. Мария Истомина

91. Анастасия Кулешова

92. Вероника Степанова.

Отметим, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) пропускает очередной этап КР по состоянию здоровья. Она ещё не выступала в этом сезоне.