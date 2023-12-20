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Губерниев: как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит. Долой крепостное право!

Губерниев: как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит. Долой крепостное право!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая ранее раскритиковала российскую лыжницу Анастасию Фалееву за желание выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Как же здорово, что лыжница Фалеева мыслит! И мыслит правильно. А я напомню боярыне, что её спортсменки стали свободными в 1861 году. Долой крепостное право!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада пройдёт в 2026 году в Милане (Италия). Фалеева заявила, что готова принять участие в соревнованиях на условиях, выдвинутых МОК.

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