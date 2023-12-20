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Елена Вяльбе взяла интервью у лыжниц после финиша гонки на 5 км классикой на Кубке России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе взяла интервью у победительницы гонки с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке лыжницы Анастасии Кулешовой и серебряного призёра гонки Вероники Степановой.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.

5 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 14.03,8.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) — отставание 4,6 секунды.

3. Елизавета Маслакова (Москва) +28,0.

Напомним, сегодня, 20 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Начало забега — в 12:30 мск.