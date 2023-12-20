Вяльбе — о Пеклецовой: в 18 лет нельзя бежать каждый день на уровне монстров

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление 18-летней российской лыжницы Алины Пеклецовой в гонке на 5 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке. Спортсменка заняла 16-е место.

«От Пеклецовой не нужно на каждой гонке ждать пьедестала и хороших результатов. Я хочу, чтобы она себя не терзала, если что-то не получается. В 18 лет нельзя бежать каждый день на уровне таких монстров, которые и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира выигрывали и медали завоёвывали. У Алины ещё много аспектов, над чем работать, она очень талантлива. Уверена, что наш тренерский корпус сделает всё, чтобы она только развивалась. Плюс она была в Тюмени, где были сильнейшие морозы. Перестроиться сразу на другую погоду и другой снег непросто», — сказала Вяльбе после гонки.