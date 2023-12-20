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Вяльбе рассказала, чей результат её удивил в женской гонке на 5 км классикой на КР

Вяльбе рассказала, чей результат её удивил в женской гонке на 5 км классикой на КР
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги гонки с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Я всегда боюсь, когда появляются совсем незнакомые имена. А вот когда поднимаются на пьедестал те, кто в сборной или рядом с национальной командой, это как раз нормально. По гонке — мне больше нравится, когда побеждают разные, чем когда один и тот же выигрывает. Достаточно неожиданно, что Елизавета Маслакова стала третьей, молодец. Фавориты не должны расслабляться. Сегодня сложная погода, и хотя сервис работает у нас на всех вместе, Настя Кулешова после финиша сказала, что лыжи ей поменяли. Сегодня лыжи играли огромную роль. Ни в одном прогнозе не было снега, а когда бежала красная группа, снег просто стеной пошёл. Для пятёрки это очень значительно», — сказала Вяльбе после гонки.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
5 км, классический стиль. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 14.03,8.
2. Вероника Степанова (Архангельская область) — отставание 4,6 секунды.
3. Елизавета Маслакова (Москва) +28,0.

Напомним, сегодня, 20 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Начало забега — в 12:30 мск.

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