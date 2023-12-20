Тириль Венг — о коронавирусе: была скорее мертва, чем жива

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира и действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг рассказала о перенесённом коронавирусе. Норвежская спортсменка заболела в начале ноября и пропустила четыре этапа Кубка мира подряд из-за тяжёлого восстановления.

«После коронавируса я три недели тренировалась, провела пробный забег, а потом снова заболела. Так что всю прошлую неделю я была скорее мертва, чем жива. Конечно, возможно, я немного преувеличиваю. Но я на самом деле временами чувствовала себя словно на бойне.

Я всегда с нетерпением ждала соревнований в Тронхейме, и сейчас тоже хотела выступать. Но ничего не вышло. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но мне жаль себя», — приводит слова Венг NRK.