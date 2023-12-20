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Дистанционный зачёт Кубка России: Степанова в лидерах, Кулешова вышла на 2-е место

В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла женская гонка с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле, её победительницей стала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах, 28-летняя Анастасия Кулешова (Седова).

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в дистанционном зачёте Кубка России после данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт на момент 20 декабря:

1. Вероника Степанова – 322 балла.

2. Анастасия Кулешова – 283.

3. Мария Истомина – 250.

4. Евгения Крупицкая – 207.

5. Лидия Горбунова – 195.

6. Елизавета Пантрина – 174.

7. Анастасия Фалеева – 169.

8. Екатерина Смирнова – 135.

9. Алёна Баранова – 131.

10. Елизавета Маслакова – 130.