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Дистанционный зачёт Кубка России: Степанова в лидерах, Кулешова вышла на 2-е место

Дистанционный зачёт Кубка России: Степанова в лидерах, Кулешова вышла на 2-е место
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В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла женская гонка с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле, её победительницей стала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах, 28-летняя Анастасия Кулешова (Седова).

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в дистанционном зачёте Кубка России после данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт на момент 20 декабря:

1. Вероника Степанова – 322 балла.
2. Анастасия Кулешова – 283.
3. Мария Истомина – 250.
4. Евгения Крупицкая – 207.
5. Лидия Горбунова – 195.
6. Елизавета Пантрина – 174.
7. Анастасия Фалеева – 169.
8. Екатерина Смирнова – 135.
9. Алёна Баранова – 131.
10. Елизавета Маслакова – 130.

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