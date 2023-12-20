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Степанова, Ступак и Фалеева попали в старт-лист разделки на 10 км в Кирово-Чепецке

Степанова, Ступак и Фалеева попали в старт-лист разделки на 10 км в Кирово-Чепецке
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Опубликован стартовый лист женской гонки с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, который пройдёт в Кирово-Чепецке. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап, Кирово-Чепецк. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист

43. Юлия Ступак
44. Анастасия Клепикова
46. Христина Мацокина
50. Алеся Рушенцева
52. Алёна Перевозчикова
65. Анастасия Доценко
68. Алиса Жамбалова
73. Ольга Царёва
74. Анастасия Игнатьева
75. Алина Пеклецова
76. Ольга Якимушкина
78. Дарья Непряева
80. Екатерина Смирнова
81. Анастасия Фалеева
82. Елизавета Пантрина
83. Лидия Горбунова
84. Евгения Крупицкая
85. Мария Истомина
86. Анастасия Кулешова
87. Вероника Степанова.

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