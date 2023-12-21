Участникам гонки Кубка России не успели подготовить лыжи из-за перебоев с электричеством
Поделиться
В региональном центре зимних видов спорта «Перекоп» в Кирово-Чепецке во время женской разделки на 10 км свободным стилем в боксах отключилось электричество, в связи с чем не все команды успели подготовить лыжи. Об этом сообщается в трансляции гонки, организованной Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Помимо женской гонки на 10 км, на 21 декабря запланирована гонка с раздельным стартом на 15 км у мужчин свободным стилем.
Напомним, четвёртый этап Кубка России проходит в городе Кирово-Чепецк Кировской области с 20 по 24 декабря 2023 года.
Комментарии
- 21 декабря 2023
-
12:11
-
11:28
- 20 декабря 2023
-
23:41
-
23:17
-
22:56
-
22:34
-
19:23
-
18:57
-
17:45
-
16:57
-
16:38
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:09
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:02
-
11:31
-
10:12
-
00:43
-
00:34
- 19 декабря 2023
-
20:06
-
18:22
-
16:37
-
15:23
-
12:12
- 18 декабря 2023
-
23:46
-
23:12
-
22:49
-
18:33
-
18:19
-
16:23
-
13:26
Партнерский контент