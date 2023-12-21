Участникам гонки Кубка России не успели подготовить лыжи из-за перебоев с электричеством

В региональном центре зимних видов спорта «Перекоп» в Кирово-Чепецке во время женской разделки на 10 км свободным стилем в боксах отключилось электричество, в связи с чем не все команды успели подготовить лыжи. Об этом сообщается в трансляции гонки, организованной Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Помимо женской гонки на 10 км, на 21 декабря запланирована гонка с раздельным стартом на 15 км у мужчин свободным стилем.

Напомним, четвёртый этап Кубка России проходит в городе Кирово-Чепецк Кировской области с 20 по 24 декабря 2023 года.