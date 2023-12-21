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«Подкрутит что-то и выйдет в полной готовности». Вяльбе рассказала про состояние Устюгова

«Подкрутит что-то и выйдет в полной готовности». Вяльбе рассказала про состояние Устюгова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья Сергея Устюгова и объяснила его отсутствие на этапах Альфа-Банк Кубка России. Она сделала это в эфире трансляции гонки на 15 км у мужчин в рамках четвёртого этапа.

«Если всё у него сложится хорошо, то мы его увидим в Казани. Если же нет, то на Спартакиаде точно. У него после осенней простуды были сбои с давлением и сердцем, ему опять пришлось ходить в холтере. Поэтому те, кто пишет про него нехорошие вещи, вряд ли об этом знают. Я сказала ему, что нужно вылечиться до конца, а потом уже выходить на старт.

Такой опытный спортсмен, как Сергей Устюгов, должен точечно выступать на соревнованиях. Давайте считать, что он сейчас делает полное техническое обслуживание своего организма, подкрутит что-то и выйдет в полной готовности. Уверена, что он сейчас на правильном пути, он выйдет на гонки и покажет свою силу. У него достаточно пороха в пороховницах. Болельщикам же нужно набраться терпения и не обижать Сергея своими дурацкими высказываниями», — сказала Вяльбе в эфире трансляции, организованной ФЛГР.

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