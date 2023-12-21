Елена Вяльбе рассказала об организации трансляций гонок Кубка России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментируя гонку четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России, проходящего в городе Кирово-Чепецк Кировской области, отметила растущий уровень трансляции соревнований и рассказала о перспективах освещения лыжных гонок.

«Это здорово. Я рада, что мы нашли партнёров, которые готовы проводить с нами все гонки. Что касается картинки, мы каждый день стараемся делать её всё лучше и лучше. Ребята, которые согласились с нами работать, тоже набираются опыта. Это не огромный телевизионный концерн, а небольшая группа людей. Уверена, что вместе мы сделаем отличный продукт и все привыкнут, что лыжные гонки будут не только на ТВ, но и в интернете. Мы двигаемся вперёд. Может быть, это не так быстро, как хотелось бы, но мы с каждым днём поднимаемся всё выше», — рассказала Вяльбе в эфире трансляции, организованной ФЛГР.

Напомним, этап в Кирово-Чепецке проходит с 20 по 24 декабря.