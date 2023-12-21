Вяльбе посетовала на технику юных лыжников, сравнив Пеклецову и Степанову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, комментируя гонку четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в трансляции, организованной ФЛГР, рассказала об уровне подготовки юных спортсменов.

«Огромная проблема юных лыжников сейчас в том, что у них не поставлена техника. Многие тренеры пытаются запихнуть 16–17-летних спортсменов на взрослый уровень. Зачем? Лучше поработать с ними над техникой. Когда спортсмены приходят в юниорскую команду, наши тренеры за голову хватаются, потому что с новичками как минимум два года нужно работать, чтобы изменить то, с чем они пришли.

Возьмём примеры Пеклецовой и Степановой. Не вина Алины в том, как она бежит, а беда. Видимо, её тренеру не удалось поставить спортсменке правильную технику. Но посмотрите, сколько тратит энергии она и сколько тратит Вероника, у которой просто идеальная техника. Разница колоссальная», — сказала Вяльбе.