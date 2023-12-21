Анастасия Кулешова: немного загрустила и устала от гонок

Российская лыжница Анастасия Кулешова рассказала об усталости, накопившейся к концу календарного года, и поделилась своими впечатлениями от трассы в Кирово-Чепецке. Напомним, в гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, Кулешова заняла второе место.

«Только вчера с мужем разговаривала, сказала, что немного загрустила и устала от гонок. Хочется сделать небольшой перерывчик, который сейчас и наступит. На Всероссийские соревнования в Красногорск не поеду, там два спринта – это не моё. Да все уже хотят немного отдохнуть. Все увидимся в новом году в Казани – для всех это новое место. Будет интересно посоревноваться в новом месте на новых трассах, поскольку наши любимые Малиновка, Сыктывкар и Тюмень немного надоели, хотя я их люблю всем сердцем.

В Кирово-Чепецке я первый раз – тут умопомрачительная природа, прекрасная погода. Может, у меня просто очки такие, что сквозь них я так воспринимаю окружающую природу, но я на каждой тренировке любовалась тем, что меня окружает. А ещё тут тяжёлая рабочая трасса, похожая на трассу в Лахти и Руке. Такие трассы нужно развивать и продвигать. Здесь очень рабочие спуски, нетипичные для России – на большинстве трасс у нас можно просто отдыхать на спусках», — рассказала Кулешова в эфире трансляции, организованной ФЛГР.