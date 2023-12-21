Назначен новый генеральный менеджер лыжных гонок в Норвегии

Катрин Инстебе, экс-профессиональная теннисистка, назначена новым генеральным менеджером по лыжным гонкам в Норвегии. Об этом сообщает Федерация лыжного спорта Норвегии на своём официальном сайте.

Катрин Инстебе станет заменой Эспену Бьервигу, нынешнему генеральному менеджеру лыжных гонок Норвегии. Инстебе получила образование в области коммуникаций в университете Флориды и прошла программы лидерства в Equinor и в Гарвардском университете.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Бьервиг в скором времени покинет свой пост. Он находится в расположении команды до января, позже передаст дела Катрин Инстебе.

В Сети были версии, что одной из причин ухода Бьервига с поста стал конфликт с лыжником Йоханнесом Бё, однако сам менеджер это не подтвердил, сказав, что они со спортсменом нормально взаимодействуют в рабочей среде.