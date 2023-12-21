Сергей Устюгов опубликовал фото после массажа в Малиновке

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях новое фото.

«Фото после массажа в Малиновке», — подписал фото Устюгов.

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

В нынешнем сезоне Устюгов не провёл ни одной гонки на Кубке России. «В этом году у меня другие задачи, которые я ещё даже перед собой не ставил. Так что как пойдёт. Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодёжь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим», — объяснил свою позицию Устюгов.

Стоит отметить, что по ходу сезона Устюгов участвует в полупрофессиональных гонках и выигрывает их.