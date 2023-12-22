Общий зачёт Кубка России по лыжам: Степанова лидирует, Кулешова поднялась на 2-е место

В Кирово-Чепецке состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в общем зачёте Кубка России после данной гонки.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт. 21 декабря:
1. Вероника Степанова – 421 баллов.
2. (4) Анастасия Кулешова – 352.
3. (2) Мария Истомина – 344.
4. (6) Евгения Крупицкая – 327.
5. Елизавета Пантрина – 318.
6. (3) Анастасия Фалеева – 311.
7. Алёна Баранова – 272.
8. Лидия Горбунова – 270.
9. Дарья Непряева – 249.
10. Екатерина Смирнова –227…
34. Юлия Ступак – 37.