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Общий зачёт Кубка России по лыжам: Степанова лидирует, Кулешова поднялась на 2-е место

В Кирово-Чепецке состоялась женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в общем зачёте Кубка России после данной гонки.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт. 21 декабря:

1. Вероника Степанова – 421 баллов.

2. (4) Анастасия Кулешова – 352.

3. (2) Мария Истомина – 344.

4. (6) Евгения Крупицкая – 327.

5. Елизавета Пантрина – 318.

6. (3) Анастасия Фалеева – 311.

7. Алёна Баранова – 272.

8. Лидия Горбунова – 270.

9. Дарья Непряева – 249.

10. Екатерина Смирнова –227…

34. Юлия Ступак – 37.