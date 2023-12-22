Йонна Сундлинг: настроена пройти «Тур де Ски» до финиша на Альпе Чермис

Шведская лыжница Йонна Сундлинг, олимпийская чемпионка 2022 года и четырёхкратная чемпионка мира, высказалась о своём грядущем выступлении на «Тур де Ски».Это будет первый старт спортсменки в сезоне-2023/2024: начало соревнований шведка пропустила из-за коронавируса.

«Чувствую себя на удивление хорошо. Мне потребовалось много времени, чтобы полностью выздороветь. С другой стороны, не так много, как могло бы быть. Я довольно быстро вошла в нормальный тренировочный процесс, и это вселяет оптимизм.

По ощущениям я готова соревноваться и соревноваться много. Но будем смотреть по ситуации от гонки к гонке. Определённо, я настроена пройти «Тур де Ски» до финиша на Альпе Чермис», — приводит слова спортсменки издание SVT.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт в Тоблахе (Италия), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия) с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.