Клебо отказался от сборов норвежцев в Италии, решив готовиться к «Тур де Ски» в Давосе

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо принял решение отказаться от высотных сборов команды Норвегии в Лаваце (Италия). Спортсмен проведёт подготовку к стартующему 30 декабря «Тур де Ски» самостоятельно — в Давосе (Швейцария), куда он отправится со своей девушкой Перниллой Дёсвик.

«Нет, желания ехать в Лаваце на высоту 1800 м у меня нет и не было в планах изначально. Думаю, 1500 м Давоса будет достаточно для меня сейчас. Тем более тут будет этап «Тура» через 3 недели.

Выбираю Давос, потому что здесь удобно тренироваться. И я знаю, что здесь всё в порядке с едой и есть условия для восстановления. А наличие Перниллы делает это место вообще идеальным», — приводит слова спортсмена издание VG.

Ранее стало известно, что на сборы в Италию отправятся Симен Крюгер, Дидрик Тёнсет, Харальд Амундсен и Ян Йенссен.