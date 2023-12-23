Кубок России по лыжным гонкам: во сколько коньковый спринт, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 23 декабря, в Кирово-Чепецке состоится женская гонка в спринте в свободном стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Старт квалификации — в 11:00 мск (финалы – после 13:00).
В этот день состоится также мужской спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 11:40 мск (финалы – после 13:00).
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
23 декабря 2023, суббота. 11:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
23 декабря 2023, суббота. 11:30 МСК
Не началось
В прямом эфире старты покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»
Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.
Комментарии
- 23 декабря 2023
-
10:30
-
09:48
- 22 декабря 2023
-
20:39
-
13:30
-
10:42
-
10:19
-
10:01
-
00:22
- 21 декабря 2023
-
23:48
-
22:15
-
16:36
-
14:45
-
14:24
-
14:09
-
14:02
-
13:57
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
12:11
-
11:28
- 20 декабря 2023
-
23:41
-
23:17
-
22:56
-
22:34
-
19:23
-
18:57
-
17:45
-
16:57
-
16:38
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:09
-
12:28
Партнерский контент