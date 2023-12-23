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Кубок России по лыжным гонкам: во сколько коньковый спринт, где смотреть

Кубок России по лыжным гонкам: во сколько коньковый спринт, где смотреть
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Сегодня, 23 декабря, в Кирово-Чепецке состоится женская гонка в спринте в свободном стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Старт квалификации — в 11:00 мск (финалы – после 13:00).

В этот день состоится также мужской спринт свободным стилем. Начало квалификации запланировано на 11:40 мск (финалы – после 13:00).

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
23 декабря 2023, суббота. 11:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
23 декабря 2023, суббота. 11:30 МСК
Не началось

В прямом эфире старты покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»

Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.

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