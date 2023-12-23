Норвежская ассоциация лыжного спорта не отправит спортсменов на зимние ЮОИ-2024

Норвежская ассоциация лыжного спорта решила не отправлять спортсменов-лыжников на предстоящие зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо (Южная Корея).

«Мы считаем, что ещё рано отправлять спортсменов на такие крупные соревнования, которые являются одним из самых больших событий в жизни.

Мы абсолютно уверены, что первое, на что может претендовать спортсмен, будучи юниором, ‒ это юниорский национальный чемпионат по лыжным гонкам.

На них сразу же начнут оказывать давление, требуя повысить свой уровень, чтобы попасть на юношеские Олимпийские игры. Вполне возможно, что они перетренируются или бросят занятия в целом. У нас есть шкала развития, и мы решили ей следовать», ‒ приводит слова Брита Балдишоля, главы отдела развития юниоров Норвежской лыжной ассоциации, FondoItalia.

Отметим, что это решение вызвало ожесточённые споры среди спортсменов.

Норвежская лыжница Анна Хегген, выигравшая серебро в спринте на юношеских Олимпийских играх в Лозанне в 2020 году, не согласилась с этим решением.

«Я думаю, это глупо, что они никого не посылают. Я не вижу причин, по которым они не должны этого делать. Это был бесценный опыт для меня и главная цель того года, поскольку мы были слишком молоды, чтобы поехать на чемпионат мира среди юниоров. Я чувствовала себя олимпийским спортсменом. Это был своего рода пролог к чему-то великому», ‒ приводит слова спортсменки NRK.