Степанова выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
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Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, стала победительницей спринта свободным стилем, прошедшего в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию в финале за 3:10.90.
Второй результат показала Анастасия Фалеева, уступившая лидеру 2,19 секунды. На третьем месте Елизавета Пантрина, проигравшая Степановой 2,59 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
23 декабря 2023, суббота. 14:40 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
3:10.90
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург
+2.18
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+2.59
Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 3:10.90.
2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +2,19.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2,59.
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