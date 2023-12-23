Степанова выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, стала победительницей спринта свободным стилем, прошедшего в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию в финале за 3:10.90.

Второй результат показала Анастасия Фалеева, уступившая лидеру 2,19 секунды. На третьем месте Елизавета Пантрина, проигравшая Степановой 2,59 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.

Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 3:10.90.

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +2,19.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2,59.