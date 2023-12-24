Кулешова — о победе в скиатлоне: всё закономерно, я сохранила больше сил, чем Вероника

Лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в скиатлоне на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

«Трасса интересная что классикой, что коньком. Думаю, всё закономерно, ведь я же не бежала вчера спринт и сохранила намного больше сил, чем Вероника», – сказала спортсменка в прямой трансляции гонки.

Напомним, Кулешова преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 43,4 секунды. Вторую строчку в гонке заняла Вероника Степанова, отстав от лидера на 57,7 секунды. Тройку призёров замкнула Лидия Горбунова (+1.22,2).

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк

Скиатлон 7.5+7.5 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова — 41.43,4.

2. Вероника Степанова — +57,7.

3. Лидия Горбунова — +1.22,2.

4. Евгения Крупицкая — +1.22,4.

5. Мария Истомина — +1.23,3.