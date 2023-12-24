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Петтер Нортуг — об открытии своей статуи: ценю, но кажется, что я иду на похороны

Петтер Нортуг — об открытии своей статуи: ценю, но кажется, что я иду на похороны
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Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг высказался об открытии своей статуи в родной деревне Фрамверран (Норвегия). Торжественное открытие скульптуры состоится 13 июля 2024 года, спортсмен подтвердил, что примет участие в мероприятии.

«Испытываю смешанные чувства. Кажется, что я иду на похороны. В то же время это жест, который я очень ценю», — приводит слова Нортуга Fondo Italia.

Один из создателей проекта, журналист Эрнст Лерсвеен, заявил, что считает нормальным возводить скульптуры ещё активных деятелей: «Петтер создал большой интерес к лыжным гонкам в Норвегии, он остаётся самым важным человеком в этом виде спорта. И тот, кто заслуживает получить в качестве дани уважения свою статую, должен иметь возможность её посетить».

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