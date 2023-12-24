Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Линдхольм: я не праздную Рождество. Это такой же день, как и любой другой

Линдхольм: я не праздную Рождество. Это такой же день, как и любой другой
Комментарии

Финский лыжник Реми Линдхольм заявил, что не считает Рождество особенным праздником. Спортсмен не планирует отмечать сочельник.

«На самом деле я не праздную Рождество. Это такой же день, как и любой другой. Я заметил, что в канун Рождества люди надевают шляпы Санты на лыжню. Это бессмысленно. Я думаю, это атмосферно. Но когда ты занимаешься лыжами как профессией, ты действительно не можешь понять этого. Что буду дарить близким? Рождественских подарков, вероятно, не будет. Летом был день рождения у моей подруги, и я до сих пор не сделал ей подарок. Но мама каждый год дарит мне лосьон для бритья или мыло», — сказал Линдхольм в интервью Iltalehti.

Напомним, Реми Линдхольм выступает за сборную Финляндии по лыжным гонкам.

Материалы по теме
Финский лыжник отморозил пенис во время марафона на Олимпиаде в Пекине
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android