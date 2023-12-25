Фрида Карлссон объяснила, почему постоянно высовывает язык во время гонок

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира – 2019 в эстафете, неоднократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, по какой причине часто высовывает язык во время и после гонок.

«Не знаю, это происходит непроизвольно, когда я сосредотачиваюсь на чём-то очень сильно. Первый раз такое произошло ещё в школе, когда я писала сочинение. Это мне не мешает.

Использовать язык для размещения рекламы? Да, это идея! Возможно, стоит сделать какое-то тату (смеётся)», — сказала Карлссон.

Отметим, что до 2016 года 24-летняя Карлссон серьёзно занималась лёгкой атлетикой: на юношеском чемпионате Европы 2016 года шведская спортсменка заняла шестое место в финале бега на 3000 метров.