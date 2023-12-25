Лыжник Нортуг хочет установить мировой рекорд за день до Нового года

Норвежский лыжник Петтер Нортуг будет отвечать за крупнейшую в мире лыжную тренировку и за день до Нового года попытается установить мировой рекорд, собрав на ней 1000 участников. Об этом сообщает SVT.

Сейчас 37-летний лыжник из Норвегии находится на восстановлении после травмы бицепса. Он идёт на поправку, поэтому планирует провести несколько соревнований с 25 по 31 декабря, а позже попытается установить рекорд.

Нортуг будет говорить через систему громкой связи, чтобы связаться со всеми гонщиками, которые не будут чрезмерно нагружены тренировками. По его словам, он будет проводить стационарные технические учения, поэтому у него есть надежда стать рекордсменом.

Напомним, нынешний рекорд был установлен в Швейцарии в 2008 году, когда собралось 594 человека.