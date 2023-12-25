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Стало известно, сколько призовых заработал Йоханнес Клебо до новогоднего перерыва

Стало известно, сколько призовых заработал Йоханнес Клебо до новогоднего перерыва
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заработал наибольшее количество призовых среди норвежских спортсменов, выступающих под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), до перерыва на новогодние праздники.

Топ-5 норвежских спортсменов (лыжные виды спорта) по заработкам до перерыва на Новый год:

1. Йоханнес Клебо (лыжные гонки) – $ 78,9 тыс.
2. Александер Омодт Кильде (горные лыжи) – $ 53,7 тыс.
3. Ярль Магнус Рийбер (лыжное двоеборье) – $ 51,6 тыс.
4. Кристине Ставос Шистад (лыжные гонки) – $ 35,2 тыс.
5. Кайса Викхофф Ли (горные лыжи) – $ 31,5 тыс.

Напомним, до новогодней паузы Клебо удалось выиграть четыре личные гонки на Кубке мира.

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