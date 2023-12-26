Сноубордистка Хофмайстер выиграла третью гонку подряд на КМ-2023/2024

Немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер третий раз подряд победила в гонке на этапе Кубка мира-2023/2024 в Давосе (Швейцария). Первые две победы она одержала в дисциплине параллельный гигантский слалом, третью в параллельном слаломе. Об этом сообщает Sportschau.

На пути к победе Хофмайстер ранее одержала победу в 1/8 финала над Клаудией Риглер из Австрии, в четвертьфинале против Ладины Дженни из Швейцарии и в полуфинале против Сабины Шёффманн из Австрии. В малом финале Шёффманн заняла третье место, уступив чемпионке мира швейцарке Джули Цогг.

Сама сноубордистка после такого триумфа заявила, что не хотела бы уходить на перерыв по случаю рождественских каникул.

Напомним, что в 2018 году Хофмайстер стала бронзовым призером Олимпийских игр в параллельном гигантском слаломе.