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Легков: спортсмен года в лыжных гонках — Большунов, он сильнее всех

Легков: спортсмен года в лыжных гонках — Большунов, он сильнее всех
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что Александр Большунов – лучший российский лыжник в 2023-м году.

«Спортсмен года в лыжных гонках — Большунов. Прошлый и этот год он выступал в лидерах. У него 12 побед из 12 — как был лидером сборной, так и остаётся. Серия побед доказывает его преимущество.

Он сильнее всех. Его мотивация — целеустремленность, трудолюбие и желание побеждать», — приводит слова Легкова Sport24.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл на Кубке России 12 стартов подряд.

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