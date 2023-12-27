Клебо рассказал о сотрудничестве с бывшим физиотерапевтом команды НБА «Милуоки» Меган Стоу

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал, что тесно сотрудничает с бывшим физиотерапевтом команды НБА «Милуоки Бакс» Меган Стоу, чтобы улучшить подвижность и выносливость своего тела, сообщает VG.

Норвежец уже больше года оплачивает услуги американского физиотерапевта Меган Стоу из своего кармана и считает сотрудничество с ней поворотным моментом в своей карьере. Основной акцент делается на восстановлении организма после тяжёлых нагрузок.

«Это очень мне помогает. Мэган видит целостную картину моего тела. Я бы предпочёл, чтобы она появилась в моей команде намного раньше. Я не молодею. Наступает возраст, когда организму требуется более тщательный уход после тренировок и соревнований. Мэган знает, как мне помочь в этом. Например, от неё я узнал, что мои ягодицы недостаточно прокачаны. Нам пришлось поработать над этим», – приводит слова спортсмена VG.

Сама Стоу ответила на похвалу от Клебо своим комплиментом лыжнику.

«Он – самый профессиональный атлет, с кем мне доводилось работать. Фантастические физические данные сочетаются с таким же умом и дисциплинированностью. У него постоянное желание учиться и развиваться.

Сейчас ситуация с восстановлением значительно лучше, чем год назад. Левое проблемное бедро почти не отличается от правого по уровню эффективности работы. У него феноменальный организм, который может показывать удивительные результаты. Невероятно развиты мышцы корпуса, от шеи до живота.

Несмотря на кажущееся совершенство тела Йоханнеса, в мышечном каркасе у него был дисбаланс: мышцы корпуса и рук сильнее развиты, чем мышцы спины и плеч. Это создавало перенапряжение грудных мышц, что приводило к снижению насыщения их кислородом. Плюс это потенциально увеличивает риск получения стрессовых травм.

Мы решили проблему сочетанием физиотерапии, растяжки и функциональных силовых тренировок. Важно было сбалансировать уровень развития мышц корпуса с мышцами спины и ягодиц. Поэтому мы много работали с Йоханнесом над широчайшей мышцей спины, мышцами ягодиц и вращательной манжеты плеча», – сказала Стоу в интервью VG.

Отметим, Мэган Стоу – бывший физиотерапевт команды НБА «Милуоки Бакс». Она до сих пор сотрудничает с Яннисом Адетокунбо и другими звёздами, в том числе с Клебо.