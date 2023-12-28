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Французский лыжник Ришар Жув пропустит «Тур де Ски»

Французский лыжник Ришар Жув пропустит «Тур де Ски»
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Бронзовый призёр Олимпийских игр (2018, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам (2019, 2023) француз Ришар Жув не примет участие в престижной лыжной многодневке «Тур де Ски».

«У меня было серьёзное заболевание. Я возобновил тренировки, но у меня ничего не получается. Я очень устал, поэтому всё сложно. Я понятия не имею, что со мной. Я обратился к врачу, и это не грипп и не COVID-19, но у меня были все возможные симптомы, которые могли быть: головные боли, боли в животе… Это всё меня изматывает, и мне очень трудно тренироваться и восстанавливаться», — цитирует Жува Le Dauphine Libere.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря по 7 января на территории Италии и Швейцарии.

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