«Я сделал разумный выбор». Амундсен — о своём успехе в спорте

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен считается одним из главных претендентов на победу в «Тур де Ски» после Йоханнеса Клебо и Симена Крюгера. Сам Амундсен заявил, что его путь в спорте складывается удачно благодаря разумному выбору и другие могут у него поучиться.

«Я сделал разумный выбор в своём тренировочном плане, который, как я вижу, другие спортсмены не делают. В течение долгого времени я делал разумный выбор с точки зрения того, как работает моё тело, поэтому я избежал больших провалов», — приводит слова Амундсена VG.

Спортсмен совершил свой прорыв в сезоне-2020/2021, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Он стал самым молодым лыжником Норвегии — призёром чемпионата мира. Амундсен считает, что стоит прислушиваться к своему телу, тогда результат от тренировок будет более заметным.

«Всё сводится к тому, как вы знаете свое тело. В лыжных гонках существует экстремальное количество тренировок на всех уровнях. Я думаю, что многим людям было бы полезно больше прислушиваться к своему телу и принимать знаки того, что вы устали, на раннем этапе», — сказал Амундсен.

Напомним, на Кубке мира — 2023/2024 сейчас норвежский лыжник занимает лидерскую позицию в личном зачёте у мужчин. За три пройденных этапа Амундсен шесть раз оказывался на пьедестале почёта.