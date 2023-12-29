«Идиотизм остаётся». Вильям Порома высказался о проведении «Тур де Ски» в сезоне-2023/2024

Шведский лыжник Вильям Порома, выступающий на международном уровне, рассказал, что хотел бы расширения формата «Тур де Ски», чтобы гонка стала таким же серьёзным испытанием для спортсменов, каким была в первые годы существования.

«Только раз в четыре года «Тур де Ски» имеет уникальную возможность избежать конкуренции со стороны Кубка мира или Олимпийских игр. Поэтому не составит труда расширять формат каждые четыре года за счёт одного-двух дополнительных этапов, чтобы превратить гонку в максимальное испытание, каким соревнование было в первые годы его существования. Но нет, в нынешнем сезоне она состоит всего из семи этапов. Расстояние не превышает 20 километров. Идиотизм масс-старта, какой был в Альпе Чемис, остаётся», — приводит слова Порома Expressen.

Напомним, сам шведский лыжник выступал в этом сезоне на Кубке мира на всех четырёх этапах, несмотря на то что перед гонкой в Тронхейме (Норвегия) сломал два ребра. Подняться на пьедестал почёта ни в одной из дистанций четырёх этапов Порома так и не удалось, но, несмотря на это, он остался доволен собой и окончательно восстановился перед «Тур де Ски».