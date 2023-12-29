Хенниг рассказала о готовности к «Тур де Ски» после перенесённой болезни

Олимпийская чемпионка 2022 года, призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам немка Катарина Хенниг рассказала о своём возвращении после болезни. Немецкая лыжница примет участие в предстоящей многодневке «Тур де Ски».

«После того, как мне, к сожалению, пришлось покинуть Эстерсунд, первое, что я сделала, — полностью выздоровела. Через неделю я смогла возобновить тренировки. Сначала мы постепенно увеличивали темп и долго ждали первых интенсивных занятий. Я хотела себя обезопасить. Я снова смогла очень хорошо тренироваться перед Рождеством и во время него. Я уже выздоровела и вернулась на достойный уровень», — цитирует спортсменку Fondo Italia.

Ранее стало известно, что престижную лыжную многодневку, которая пройдёт с 30 декабря по 7 января, пропустит норвежец Йоханнес Клебо.