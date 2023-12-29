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«Мы очень ценим эту атмосферу». Клод — о вхождении в историю Рождественской гонки

«Мы очень ценим эту атмосферу». Клод — о вхождении в историю Рождественской гонки
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28 декабря лыжники сборной Франции Жулия Симон и Фабьен Клод стали единственной парой, успешно защитившей свой титул, более чем в 20 турнирах Рождественской гонки. Теперь лыжники готовятся к хет-трику в 2024 году.

«Мы очень ценим эту атмосферу. Это как гонка между Рождеством и Новым годом. Нам очень нравится быть здесь, и, надеюсь, в следующем году мы сможем защитить наши два титула», — приводит слова Клода Fondoitalia.

Напомним, Симон и Клод уже становились победителями Рождественской гонки в прошлом году. В этот раз они повторили свой триумф, придя первыми и в масс-старте — результат 33.55,2 (4 промаха), и в гонке преследования — 34.43,5 (3 промаха). На втором месте в двух дистанциях расположились Германия и Норвегия.

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