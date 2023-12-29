Катарина Хенниг: отправляюсь на «Тур де Ски» со сдержанными ожиданиями

Олимпийская чемпионка 2022 года, призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам немка Катарина Хенниг оценила свою физическую форму перед стартом «Тур де Ски». Часть сезона ранее спортсменка пропустила из-за болезни.

«Мне сложно сейчас оценивать свою форму после болезни, поэтому отправляюсь на «Тур де Ски» со сдержанными ожиданиями. Я выздоровела, и теперь просто важно снова почувствовать соревновательный ритм. Мне хотелось бы верить, что я способна бороться за общий зачёт, но строить планы на это сейчас неактуально. Моя основная цель — отдельные дистанционные классические гонки на многодневке», — приводит слова спортсменки портал xc-ski.de.

Напомним, «Тур де Ски» стартует уже в субботу, 30 декабря.