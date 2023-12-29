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Катарина Хенниг: отправляюсь на «Тур де Ски» со сдержанными ожиданиями

Катарина Хенниг: отправляюсь на «Тур де Ски» со сдержанными ожиданиями
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Олимпийская чемпионка 2022 года, призёр этапов Кубка мира по лыжным гонкам немка Катарина Хенниг оценила свою физическую форму перед стартом «Тур де Ски». Часть сезона ранее спортсменка пропустила из-за болезни.

«Мне сложно сейчас оценивать свою форму после болезни, поэтому отправляюсь на «Тур де Ски» со сдержанными ожиданиями. Я выздоровела, и теперь просто важно снова почувствовать соревновательный ритм. Мне хотелось бы верить, что я способна бороться за общий зачёт, но строить планы на это сейчас неактуально. Моя основная цель — отдельные дистанционные классические гонки на многодневке», — приводит слова спортсменки портал xc-ski.de.

Напомним, «Тур де Ски» стартует уже в субботу, 30 декабря.

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