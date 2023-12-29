«Люди говорили, дети у нас невоспитанные». Устюгов — о поездке на поезде с семьёй

Российский лыжник Сергей Устюгов, олимпийский чемпион и победитель «Тур де Ски», опубликовал в своём телеграм-канале видео поездки со своими детьми на поезде, отметив, что соседям по вагону не понравился шум, который они создавали.

«Это мы в поезде ехали, на нас ругались соседние купе и говорили, что дети у нас невоспитанные, плохо себя ведут, кричат и бегают. И одна бабушка хотела милицию вызвать, но вот помощь никто не предложил. Как потратить у них батарейку, для нас с Леной большая загадка, которую мы ещё пытаемся до конца разгадать. А как вы реагируете на детей, которые не спят в поезде?» — подписал спортсмен видео.

Напомним, у Сергея Устюгова и его жены Елены, бывшей лыжницы сборной России, двое детей: в 2020 году в семье спортсменов родилась дочь, в 2022 году — сын.