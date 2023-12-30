Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжам и «Тур де Ски» в Тоблахе, женщины: во сколько спринт, где смотреть

Кубок мира по лыжам и «Тур де Ски» в Тоблахе, женщины: во сколько спринт, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, начинается пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тоблахе (Италия).

Соревновательный день включает в себя спринтерские гонки свободным стилем на 1,4 км. Это будут первые заезды в рамках «Тур де Ски»-2023/2024.

Женская квалификация начнётся в 14:00. Начало четвертьфиналов намечено примерно на 16:30, полуфиналов — на 17:25, финала — на 17:55. Трансляция соревнований на телеканале «Матч! Арена» стартует в 16:25 мск. Повтор запланирован на 1:40 мск 31 декабря.

На данный момент в общем зачёте Кубка мира лидирует американка Джесси Диггинс.

Всего Кубок мира будет продолжаться на протяжении 15 этапов (Рука, Элливаре, Эстерсунд, Тронхейм, Тоблах, Давос, Валь-ди-Фьемме, Оберхоф, Гомс, Кэнмор, Миннеаполис, Лахти, Хольменколлен, Драммен и Фалун). В этом сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира. «Тур де Ски» включает в себя этапы в Тоблахе, Давосе и Валь-ди-Фьемме.

Материалы по теме
Клебо отказался выступать на «Тур де Ски». Кто выиграет главный турнир сезона без него?
Клебо отказался выступать на «Тур де Ски». Кто выиграет главный турнир сезона без него?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android