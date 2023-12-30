«Он авторитарный человек». Ян Томас Йенссен рассказал об отношениях со своим тренером

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен рассказал об отношениях со своим тренером Кристианом Скрёдалем.

«Он авторитарный человек, и временами я могу немного побаиваться его. Если он действительно подтягивается, то я, так сказать, прислушиваюсь к тому, что он говорит» — приводит слова Йенссена NRK.

27-летнему лыжнику потребовалось немало времени для того, чтобы пробиться на мировую арену. В этом году в Руке он одержал свою первую личную победу на Кубке мира. Сейчас Йенссен отдает должное Скрёдалю за те отношения, которые у них выстроились за 11 лет работы.

Отметим, что после отказа от участия в многодневке «Тур де Ски» главных лидеров – Йоханнеса Клебо и Симена Крюгера, все больше спортсменов имеют шанс побороться за победу. Йенссен – один из тех, кто может стать хорошим соперником.

Напомним, что по результатам четырёх этапов Кубка мира-2023/2024 ему дважды удалось завоевать золотую медаль в двух дистанциях: масс-старт и смешанная эстафета. В остальных гонках он был недалёк от пьедестала почета, расположившись на пятой и седьмой строчке.