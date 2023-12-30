Один из лидеров сборной США снялся с «Тур де Ски»

Американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер не сможет принять участие в престижной многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Отметим, что ранее Скунмейкер в сезоне — 2023/2024 стал одним из лидеров сборной США. На третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Джеймс неожиданно стал бронзовым призёром личного спринта в классическом стиле. Он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо и его соотечественнику Эрику Вальнесу.

«Тур де Ски» традиционно пройдёт во время российских новогодних праздников. Гонки стартуют в Тоблахе 30 декабря, 3 января лыжники переберутся в Давос, а 6-го числа – в Валь-ди-Фиемме. Чемпионы многодневки определятся 7 января после традиционного масс-старта в гору.