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Один из лидеров сборной США снялся с «Тур де Ски»

Один из лидеров сборной США снялся с «Тур де Ски»
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Американский лыжник Джеймс Клинтон Скунмейкер не сможет принять участие в престижной многодневке «Тур де Ски». Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Отметим, что ранее Скунмейкер в сезоне — 2023/2024 стал одним из лидеров сборной США. На третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Джеймс неожиданно стал бронзовым призёром личного спринта в классическом стиле. Он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо и его соотечественнику Эрику Вальнесу.

«Тур де Ски» традиционно пройдёт во время российских новогодних праздников. Гонки стартуют в Тоблахе 30 декабря, 3 января лыжники переберутся в Давос, а 6-го числа – в Валь-ди-Фиемме. Чемпионы многодневки определятся 7 января после традиционного масс-старта в гору.

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