Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юрий Бородавко: в уходящем году мы не опускали руки. Никто не сможет сломить русских

Юрий Бородавко: в уходящем году мы не опускали руки. Никто не сможет сломить русских
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги уходящего 2023 года.

«Каких-то супер ярких моментов не было, потому что они были связаны с величайшими победами, а российский уровень этого не предполагает. Я наблюдаю, как наши спортсмены стараются, что лыжники, что биатлонисты, да и другие. Все борются, соревнуются и не отпускают руки. Это меня подкупает. Есть большая вера, что никто не сможет сломить русских», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские лыжники уже второй год подряд не выступают на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

Материалы по теме
Как Большунов с Устюговым зарубился. Главные события 2023 года в русских лыжах
Как Большунов с Устюговым зарубился. Главные события 2023 года в русских лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android