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Сундлинг стала победительницей квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Сундлинг стала победительницей квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски»
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В Тоблахе (Италия) завершилась квалификация женского спринта в свободном стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Победительницей предварительного забега стала олимпийская чемпионка 2022 года, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира шведка Йонна Сундлинг.

Нельзя не отметить, что 29-летняя Сундлинг впервые вышла на старт с конца ноября. В этом сезоне она выступала лишь на 1-м этапе Кубка мира в Руке. Спортсменка долго не могла отойти от заболевания коронавирусом.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап, Тоблах. Личный спринт, свободный стиль, 1,4 км. Квалификация. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.51,4.
2. Джессика Диггинс (США) – отставание 3,0 секунды.
3. Линн Сван (Швеция) + 3,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
30 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Окончено
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