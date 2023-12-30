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Француз Шанава стал лучшим в квалификации спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»

Француз Шанава стал лучшим в квалификации спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»
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В Тоблахе (Италия) завершилась квалификация мужского спринта в свободном стиле в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Победителем предварительной гонки стал победитель и призёр этапов Кубка мира француз Люка Шанава.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 1-й этап, Тоблах. Личный спринт, свободный стиль, 1,4 км. Квалификация. Мужчины

1. Люка Шанава (Франция) – 2.33,2.
2. Яник Рибли (Швейцария) – отставание 2,1 секунды.
3. Валерио Гронд (Швейцария) + 2,5.
4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 2,7.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3,0.
6. Эдвин Ангер (Швеция) + 3,3.

Отметим, что лучший спринтер мира последних лет норвежец Йоханнес Клебо снялся с «Тур де Ски», так как сильно приболел за неделю до старта соревнований.

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