Эрика Вальнеса оштрафовали на 250 франков за нарушение регламента «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Эрик Вальнес был оштрафован на спринтерской дистанции «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) за то, что стартовал без чип-таймера. Об этом сообщает NRK.

Вальнес пробежал квалификацию спринта, но его время не было отмечено в протоколе. Спортсмен пришёл к финишу пятым и был оштрафован на 250 франков – это почти 27 тыс. рублей.

Напомним, сегодня, 30 декабря, в итальянском Тоблахе стартовала многодневка «Тур де Ски», на которой не смогли присутствовать многие лидеры лыжных гонок в связи с состоянием здоровья. Вальнес за предыдущие четыре этапа Кубка мира — 2023/2024 несколько раз поднимался на пьедестал почёта, поэтому имеет шанс побороться за победу в гонке.

Первым в сегодняшней квалификации спринта был француз Люка Шанава с результатом 2.33,2.